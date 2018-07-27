В Минпромторге призвали развивать технологию управления судами без экипажей

В Минпромторге считают необходимым развивать в стране технологию управления кораблями без экипажей. По словам замглавы ведомства Олега Рязанцева, массовое внедрение таких систем завершится в течение нескольких десятков лет. Они позволят снизить затраты на экипаж, решить кадровые проблемы в судоходстве и в целом придерживаться курса на цифровизацию.

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев заявил о необходимости развития в стране технологии управления кораблями без экипажей. Его слова приводит ТАСС.

"Это сокращение затрат на экипаж. Второй фактор - кадровая проблематика в судоходстве, это общая проблема, что присутствует дефицит профессиональных кадров. Третий - цифровизация сама по себе", - сказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что массовое и приоритетное использование подобной технологии - это вопрос нескольких десятков лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские автопроизводители уже готовы начать работу по внедрению беспилотного транспорта в Москве.