ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минпромторге призвали развивать технологию управления судами без экипажей

09:01
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Минпромторге считают необходимым развивать в стране технологию управления кораблями без экипажей. По словам замглавы ведомства Олега Рязанцева, массовое внедрение таких систем завершится в течение нескольких десятков лет. Они позволят снизить затраты на экипаж, решить кадровые проблемы в судоходстве и в целом придерживаться курса на цифровизацию.

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев заявил о необходимости развития в стране технологии управления кораблями без экипажей. Его слова приводит ТАСС.

"Это сокращение затрат на экипаж. Второй фактор - кадровая проблематика в судоходстве, это общая проблема, что присутствует дефицит профессиональных кадров. Третий - цифровизация сама по себе", - сказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что массовое и приоритетное использование подобной технологии - это вопрос нескольких десятков лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские автопроизводители уже готовы начать работу по внедрению беспилотного транспорта в Москве.

Читайте также:
Главное сегодня
Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев
Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100