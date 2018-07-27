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Жертвами ДТП в Дагестане стали пять человек

09:10
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Кизилюртовском районе Дагестана столкнулись "КамАЗ" и ВАЗ 2105. Погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Инцидент произошел на 771 километре федеральной автодороги "Кавказ" Р-217. Движение в результате инцидента нарушено не было.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел сообщили, что в Кизилюртовском районе Дагестана на 771 километре федеральной автодороги "Кавказ" Р-217 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом пишет ТАСС.

Столкнулись "КамАЗ" и ВАЗ 2105. Пять человек погибли, еще двое пострадавших госпитализированы. 

Последствия ДТП ликвидируют 30 человек и 11 единиц техники. Движение на трассе нарушено не было, возгорания также удалось избежать.

Причины произошедшего устанавливаются.

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