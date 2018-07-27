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Путин примет участие в мероприятиях заключительного дня саммита БРИКС

11:35
  • пятница
  • 27 июля 2018

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге в пятницу обсуждают приоритетные направления стратегического партнёрства, а также вопросы дальнейшего развития объединения. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР проводят встречу с делегациями приглашённых на форум стран.

Саммит БРИКС в африканском Йоханнесбурге продолжает свою работу. В пятницу к лидерам "пятерки" присоединились главы других государств. Такой формат работает уже несколько лет и называется "БРИКС плюс". Клуб открытый - в нем могут участвовать как развивающиеся страны, так и государства с формирующимся рынком.

В этом году в качестве наблюдателей на саммит приглашены лидеры многих африканских стран - Намибии, Габона, Анголы, Уганды, Того, Руанды. Есть и председатели крупных региональных и отраслевых объединений. Например, Аргентина – председатель G20,  Турция - председатель в организации исламского сотрудничества, Ямайка в этом году глава Карибского сообщества. Сначала запланирована совместная встреча, а затем рабочий завтрак. Накануне Владимир Путин провел серию переговоров с лидерами иностранных государств. Среди них председатель Китайской Народной Республики - Си Цзиньпинь, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер Индии Нарендра Моди.

В пятницу лидеры пятерки БРИКС обсуждают вопросы развития организации и приоритеты стратегического партнерства. Здесь говорят о сотрудничестве в конкретных сферах, заключаются новые контракты, налаживаются связи. Каждый имеет право голоса.

Уже подписана итоговая декларация юбилейного саммита. На родине Нельсона Манделы - борца за равенство и справедливость – "пятерка" еще раз подтвердила принципы работы в объединении. Сотрудничество между странами должно быть честным и равноправным, а международные конфликты должны решаться мирным путем.

В декларации особенное внимание уделено региональным проблемам - мир в Сирии может быть достигнут путем диалога и ведущая роль здесь принадлежит не другим странам, а сирийскому народу. С терроризмом лидеры призвали бороться в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Также в БРИКС приветствовали прогресс в решении проблемы Корейского полуострова, призвали не допустить гонки вооружений и на земле, и в космосе. Большой блок заявлений посвящен торговле - здесь подчеркивают значимость открытой мировой экономики. Вместе Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР - это более 40 процентов населения планеты, треть мировой площади, почти четверть мирового ВВП. БРИКС - это самый большой рынок в мире. Развивать экономику намерены благодаря цифровой революции, например, "пятерка" договорилась стимулировать появление новых технологий, активно их внедрять и совместно исследовать технологию блокчейн.

27 июля заключительный день саммита. Ожидается, что после всех мероприятий Владимир Путин проведет пресс-конференцию, на которой оценит итоги работы объединения. Следующий раз "пятерка" лидеров встретится в Бразилии, а в 2020-ом саммит БРИКС проводит Россия.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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