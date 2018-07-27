На Украине задерживают выезд верующих в Киев на празднование Крещения Руси

На Украине в пятницу начинаются торжества по случаю празднования Крещения Руси. В Киеве на Владимирской горке днём состоится молебен, а затем по улицам города верующие пройдут Крестным ходом. Уже несколько дней в украинскую столицу прибывают тысячи паломников. Однако паства канонической православной церкви столкнулась с серьезными препятствиями и даже угрозами физической расправы - причем, такая агрессивная политика проводится со стороны официальных украинских властей.

Движению автобусов с паломниками препятствуют молодые люди в камуфляже. Снимать лица на видео запрещают. Верующие на провокацию не поддаются. Спокойно стараются убедить пропустить их в Киев и уповают на провидение.

Десятки любительских роликов похожего содержания. Минувшей ночью многочасовые остановки групп паломников в разных областях Украины. Предлоги тоже разные. Так, недалеко от Ровно полицейские проверяли 22 автобуса на наличие взрывчатых веществ.

Священник, сопровождавший верующих, убежден: силовики заранее знали, кому преградить путь. Понимая, что по дороге на крестный ход в Киев возникнут проблемы, одесский священнослужитель вынужден был прибегнуть к маскировке.

Крестный ход в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси для сотен тысяч верующих - знаковое событие. Чтобы отметить эту дату, посетить украинскую столицу собрались десятки тысяч верующих, в том числе из-за рубежа. Во время литургии паломники могут прикоснуться к святыням, которые специально доставлены в Киев, в частности, со священной горы Афон. Но представители единой семьи православной церкви в канун празднования столкнулась с серьезными препятствиями и даже угрозами физической расправы. Так, во многих украинских городах представители компаний-перевозчиков отказались предоставлять транспорт.

Накануне празднования 1030-летия Крещения Руси представители Украинской православной церкви собрали пресс-конференцию. По их информации, препятствуют участию верующих в Крестном ходе не только радикалы – сторонники автокефальной церкви, но и чиновники разных уровней. Задание остановить поток верующих в украинскую столицу получили даже сотрудники СБУ.

Торжества начнутся в пятницу днем с молебна на Владимирской горке. Его возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, будут участвовать представители большинства Поместных православных церквей со всего мира. Затем по улицам Киева состоится Крестный ход со святынями до Киево-Печерской лавры. Шествие завершится всенощным бдением. На следующее утро на площади перед Успенским собором будет совершена божественная литургия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".