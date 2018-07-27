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Трамп заявил о многолетнем участии США в торговой войне

11:47
  • пятница
  • 27 июля 2018

Атаку на Китай на заседании Всемирной торговой организации начали США. Представитель Вашингтона назвал китайскую экономику "самой протекционистской и меркантилистской экономикой в мире". Парадокс заключается в том, что именно в этом в Пекине обвиняют и Вашингтон. Жалобы на действия Дональда Трампа в ВТО подали уже несколько государств. Но сам американский президент не обращает на это внимания.

Ни дня без побед – своему кредо Дональд Трамп верен вне зависимости от обстоятельств. Но сегодня побед сразу две, если верить американскому президенту. Из Северной Кореи в Южную доставлены останки 55 солдат, погибших во время Корейской войны. Вскоре их перезахоронят в США, передает "ТВ Центр".

Но главные события для президента происходят в экономике. И пусть европейцы смеются над американским лидером, обсуждая рассказ главы Еврокомиссии о переговорах в Белом доме. По словам Жана-Клода Юнкера, заключить сделку с Трампом ему помогли цветные картинки – более десяти ярких карточек, на которых наглядно объяснялись темы торговли. Главное: Вашингтон заставил Европу покупать свою сою и сжиженный газ. Всё на благо американских производителей – перед парламентскими выборами этот лозунг лидеру республиканцев необходимо подтверждать делами. Очередной "великой победой для страны" назвал Трамп и возобновление работы сталелитейного завода в Иллинойсе.

"Мы снова заливаем новую американскую сталь в позвоночник нашей страны. Сталелитейные заводы нужны нам для национальной безопасности – дело не только в ценах. У нас многое меняется к лучшему, мы начинаем жить по двум важным правилам: "покупай американское" и "нанимай американцев". Это соответствует девизу, возможно, величайшему в истории: "Сделаем Америку снова великой", - отметил Трамп.

Но обвинения в протекционизме и нарушении норм ВТО уже поданы в эту организацию Китаем, с которым США на грани настоящей торговой войны – из-за повышенных ввозных пошлин на китайские товары. В этом же самом в Вашингтоне обвиняют Пекин. Разбирательство, стартовавшее в Женеве, обещает быть долгим.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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