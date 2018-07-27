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Собянин открыл новый разворотный тоннель на Калужском шоссе

11:46
  • пятница
  • 27 июля 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для движения транспортный разворотный тоннель на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод.

На Калужском шоссе в районе поселка Газопровод появилась новая развязка. В пятницу там открыли разворотный тоннель. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, до реконструкции Калужское шоссе имело всего по 2 полосы в каждом направлении. Что не соответствовало требованиям комфорта водителей. Теперь на некоторых участках ширина трассы увеличилась почти в три раза. Для удобства пешеходов организованы десятки переходов. Обновлены автобусные остановки. Сейчас завершается первый этап масштабной стройки.

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
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