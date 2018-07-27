Собянин открыл новый разворотный тоннель на Калужском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для движения транспортный разворотный тоннель на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод.

На Калужском шоссе в районе поселка Газопровод появилась новая развязка. В пятницу там открыли разворотный тоннель. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, до реконструкции Калужское шоссе имело всего по 2 полосы в каждом направлении. Что не соответствовало требованиям комфорта водителей. Теперь на некоторых участках ширина трассы увеличилась почти в три раза. Для удобства пешеходов организованы десятки переходов. Обновлены автобусные остановки. Сейчас завершается первый этап масштабной стройки.