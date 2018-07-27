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В Алтайском крае двое полицейских получили сроки за избиение задержанных

09:37
  • пятница
  • 27 июля 2018

Бывшие замначальника и оперуполномоченный отделения полиции "Змеиногорский" Алтайского края приговорены к семи и шести годам колонии за превышение полномочий. Осенью 2015 года они выбивали показания из задержанных по подозрению в краже с использованием шокера, наручников и противогазов. Свой вины полицейские не признали.

В Алтайском крае к семи и шести годам колонии за превышение полномочий приговорены бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный отделения полиции "Змеиногорский". Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Отмечается, что осужденные осенью 2015 года пытали подозреваемых в краже мешка зерна с помощью электрошокера, противогаза и наручников. Когда люди сознались в краже, сотрудники правоохранительных органов продолжили применять силу, требуя тех признаться в других аналогичных преступлениях.

Свой вины полицейские не признали.

Ранее суд арестовал шестого подозреваемого по делу о пытках в ярославской колонии №1. Это младший инспектор Дмитрий Соловьев. До этого были арестованы пять фигурантов этого дела, еще по одному человеку следствие собирает дополнительные доказательства.

При этом 26 июля стало известно, что заместитель начальника отдела безопасности колонии №9 в Калининградской области заподозрен в избиении осужденного. Дело было возбуждено в марте 2018 года.

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