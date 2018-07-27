КНДР отказалась от дальнейшей денуклеаризации до частичного снятия санкций

Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль озвучил условия Пхеньяна по дальнейшей денуклеаризации. По его словам, власти КНДР ждут хотя бы частичного снятия санкций. В Северной Корее считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.

Власти КНДР ждут хотя бы частичного снятия санкций. Об этом рассказал председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль, передает РИА Новости.

По его словам, таковы условия для дальнейшей денуклеаризации.

Ким Хон Гиль добавил, что ранее Пхеньян настаивал на мирном договоре, но сейчас просит объявить о завершении Корейской войны, и хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Таким образом, в Северной Корее считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.

Он подчеркнул, что в Пхеньяне недовольны колебаниями Сеула относительно облегчения экономических санкций и пассивностью в вопросе возобновления межкорейских экономических проектов.

Также Ким Хон Гиль отметил, что необходимо подключить Китай к процессу подготовки и переговоров по заявлению об окончании войны. По его словам, Пекин должен присоединиться к мирным переговорам, чтобы стабилизировать процесс денуклеаризации.

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР начали сносить производственное здание и демонтировать стенд для испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Именно с этого полигона запускались межконтинентальные баллистические ракеты.

Вместе с тем 23 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп доволен темпами продвижения переговоров с Северной Кореей. По его словам, КНДР уже девять месяцев не запускала новых ракет и не проводила ядерные испытания.