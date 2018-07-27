СК завершил расследование по делу о растрате в Роскомнадзоре

Следственный комитет закончил расследование дела о растрате более 58 миллионов рублей в Роскомнадзоре. Фигурантами являются пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления Борис Едидин и советник генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков. На их имущество наложен арест. Своей вины они не признают.

Адвокат одного из обвиняемых по уголовному делу о растрате более 58 миллионов рублей в Роскомнадзоре сообщила, что расследование Следственного комитета завершено. Ее слова приводит ТАСС.

"Нас официально уведомили об окончании следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции", - отметила собеседница агентства.

Фигурантами дела являются пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Ампелонский, начальник правового управления этого ведомства Борис Едидин и советник генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков. Все они находятся под домашним арестом до 7 августа.

Весельчакову вменяется нанесение ущерба в размере десяти миллионов рублей. Ампелонского обвиняют в двух эпизодах растраты. Также по делу проходит генеральный директор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева. Ей инкриминируют растрату в особо крупном размере.

Ранее на имущество Ампелонского, Едидина и Весельчакова был наложен арест. Своей вины они не признают.