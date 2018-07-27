В ООН пожаловались на нехватку денег

В ООН сложилась трудная финансовая ситуация из-за отсутствия регулярных взносов от некоторых государств. Нынешний доход ООН - самый низкий за последние годы. В настоящее время в Организации пытаются сократить не связанные с содержанием персонала траты.

В Организации Объединенных наций сложилась сложная финансовая ситуация, объявил персоналу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Об этом пишет ТАСС.

"Проблема заключается в том, что некоторые регулярные взносы государств-членов еще не были внесены", - привел слова Гуттериша его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он также добавил, что нынешний доход ООН - самый низкий за последние годы. Сейчас в Организации пытаются сократить не связанные с содержанием персонала траты.

Ранее российское постпредство в ООН прекратило работу над письмом генсеку организации из-за внесенных США поправок. Речь шла об ответе на запрос генерального секретаря по урегулированию на Ближнем Востоке. В дипмиссии отмечают, что американские действия сняли все отсылки на согласованную базу, так что прийти к компромиссу не удалось.