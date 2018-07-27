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В аэропорту Новосибирска аварийно сел самолет со 158 пассажирами

10:32
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Новосибирске экстренно сел самолет А-320 авиакомпании S7. Причиной стал неполный выпуск закрылок. На борту находилось 164 человека, в том числе 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

В Центре гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области сообщили об аварийной посадке в аэропорту Толмачево следовавшего из Сочи "Аэробуса" А-320 авиакомпании S7. Об этом пишет ТАСС.

"На борту находилось 164 человека, в том числе 6 членов экипажа. Причина аварийной посадки - неполный выпуск закрылок", - отмечается в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Режим функционирования аэропорта штатный.

В мае два лайнера не смогли с первой попытки приземлиться в аэропорту "Домодедово" из-за птиц. Пилоты увели машины на второй круг, а в это время сотрудники аэродромных служб согнали птиц со взлетно-посадочной полосы. Вторая попытка завершилась удачно для обоих "Аэробусов-319".

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