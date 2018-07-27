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В Варшаве протестующие применили против полиции слезоточивый газ

10:35
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Варшаве проходят митинги против изменений судебной системы. В ходе одной из акций протеста сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов. Однако "кто-то из толпы" также распылил газ уже в сторону полицейских.

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов в Варшаве. В ответ участники протестов также применили слезоточивый газ против сотрудников правопорядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN 24.

В столице перед президентским дворцом и других городах Польши 26 июля прошли акции протеста против изменений судебной системы.

В полиции отметили, что "в связи с угрозой", исходящей со стороны демонстрантов, в Варшаве стражи порядка использовали слезоточивый газ. Однако "кто-то из толпы" распылил газ и в сторону полицейских.

В Польше в начале июля вступил в силу новый закон о Верховном суде. В соответствии с ним судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Однако они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту.

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