МЧС отчиталось о готовности к разминированию территории Сирии

МЧС готово начать гуманитарное разминирование территории Сирии. Сотрудники ведомства уже провели консультации с представителями ООН и правительства САР в Дамаске и Бейруте. Помимо самого разминирования, российские эксперты будут готовить специалистов-пиротехников и обучать местное население.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что специалисты ведомства готовы подключиться к работам по гуманитарному разминированию территории Сирии под эгидой регионального представительства Службы ООН. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что МЧС уже провело консультации и встречи с представителями ООН и правительства САР в Дамаске и Бейруте.

В ведомстве планируют помогать в подготовке специалистов-пиротехников, обучать местное население, а также проводить само разминирование. Местному населению и беженцам при этом продолжат оказывать гуманитарную помощь.

Между тем накануне в Сирию впервые прибыла гумпомощь из Западной Европы. Груз из Франции доставил в Арабскую республику военно-транспортной самолет Министерства обороны России. После этого автомобили с медикаментами и оборудованием для мобильного госпиталя прибыли в Восточную Гуту. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирение сторон проведено уже около двух тысяч гуманитарных акций.