Нападающий "Краснодара" Ари получил российское гражданство

Форвард "Краснодара" Ари стал гражданином России и уже заявил о намерении попасть в национальную сборную страны. На клубном уровне он выступает в России уже восемь лет. За это время нападающий забил 50 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Футболист клуба "Краснодар" Ари стал гражданином России. Его слова приводит ТАСС.

"Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но, надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время", - сказал нападающий, также имеющий бразильский паспорт.

Документы Ари подал в 2017 году. По правилам ФИФА, чтобы претендовать на смену спортивного гражданства, спортсмен должен прожить на территории страны, за которую хочет выступать, не менее пяти лет.

Ари выступает в России уже восемь лет. с 2010-го по 2013 год он играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Последние два года он на правах аренды провел в "Локомотиве", с которым стал обладателем Кубка России и чемпионом страны.

За время карьеры в России Ари забил 50 мячей и отдал 34 голевые передачи в официальных матчах.