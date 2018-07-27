ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нападающий "Краснодара" Ари получил российское гражданство

11:15
  • пятница
  • 27 июля 2018

Форвард "Краснодара" Ари стал гражданином России и уже заявил о намерении попасть в национальную сборную страны. На клубном уровне он выступает в России уже восемь лет. За это время нападающий забил 50 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Футболист клуба "Краснодар" Ари стал гражданином России. Его слова приводит ТАСС.

"Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но, надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время", - сказал нападающий, также имеющий бразильский паспорт.

Документы Ари подал в 2017 году. По правилам ФИФА, чтобы претендовать на смену спортивного гражданства, спортсмен должен прожить на территории страны, за которую хочет выступать, не менее пяти лет.

Ари выступает в России уже восемь лет. с 2010-го по 2013 год он играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Последние два года он на правах аренды провел в "Локомотиве", с которым стал обладателем Кубка России и чемпионом страны.

За время карьеры в России Ари забил 50 мячей и отдал 34 голевые передачи в официальных матчах.

Читайте также:
Главное сегодня
Нападающий "Краснодара" Ари
Нападающий "Краснодара" Ари
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100