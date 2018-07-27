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Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение в Москве

11:15
  • пятница
  • 27 июля 2018

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение для жителей Москвы. Температура воздуха в столице будет от 30 до 31 градуса тепла.

В Москве 27 июля ожидается сильная жара. Максимальная температура составит от 30 до 31 градуса тепла, объявили в Гидрометцентре России.

В столице будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь.

Между тем, в ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов.

В Подмосковье в пятницу днем будет от 25 до 30 градусов тепла, а ночью - от 17 до 22 градусов, сообщает ТАСС.

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