Российские школы оштрафовали на 177 млн рублей за антисанитарию

После проверок российских школ перед началом учебного года Роспотребнадзор составил 25 тысяч протоколов о нарушении санитарных норм. Общая сумма штрафов оценивается в 177 миллионов рублей. Три тысячи административных дел отправлены в суды.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отчитались о проверке российских школ на добросовестное обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Было составлено 25 тысяч протоколов о нарушении санитарных норм. Общая сумма штрафов составила 177 миллионов рублей. Три тысячи административных дел отправлены в суды.

Также выдано 16 тысяч предписаний о благоустройстве учебных учреждений, ремонте зданий школ, систем канализации, отопления и водоснабжения, а также закупках мебели и оборудования. Отмечается, что большая часть предписаний уже исполнена.

При этом школам рекомендовали частично изменить меню в столовых с учетом высказанных родителями пожеланий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 52 детей, которые ехали в поезде Москва-Кисловодск в оздоровительный лагерь. Ребята почувствовали себя плохо после ужина в вагоне-ресторане.

25 июля Роспотребнадзор составил список рекомендаций по предотвращению перегрева. Эксперты советуют пить больше воды и есть больше овощей и фруктов. Также имеет смысл отказаться от калорийной пищи, меньше времени проводить в общественном транспорте и выбирать одежду светлых тонов.