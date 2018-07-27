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Основатель Papa John`s подал на компанию в суд

11:48
  • пятница
  • 27 июля 2018

Основатель сети пиццерий Джон Шнаттер Papa John`s подал на компанию в суд. В частности, он обвиняет совет директоров, который ранее покинул, в "необъяснимо жестоком обращении". По мнению Шнаттера, руководители фирмы распространили ложную информацию о его якобы имевших место расовых оскорблениях.

На сеть пиццерий Papa John`s поlал в суд ее собственный основатель Джон Шнаттер, передает "Коммерсант".

Шнаттер утверждает, что в компании его подвергли "необъяснимо жестокому обращению", распространив ложную информацию о допущенных им расовых оскорблениях. При этом предприниматель обвиняет совет директоров фирмы в том, что они нарушили свои "фундаментальные обязанности" и, возможно, заранее спланировали информационную атаку.

Теперь Шнаттер намерен получить доступ ко всем записям, которые касаются обсуждений его персоны. Совет директоров Papa John`s считает иск "бесполезным и расточительным".

Ранее стало известно, что Шнаттер уходит с поста председателя совета директоров сети пиццерий. Тогда фигурировала информация о том, что он допустил расистское высказывание в ходе телеконференции, что вызвало скандал. При этом в декабре 2017 года Шнаттер покинул пост генерального директора компании - тогда речь также шла о расизме.

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