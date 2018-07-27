Автомобиль сбил двух пешеходов и влетел в подъезд в Москве

Два пешехода пострадали в результате наезда автомобиля Chrysler Voyager в северном Измайлове. После этого автомобиль на полной скорости въехал в дверь подъезда. Мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места происшествия. Его личность установлена. Также ранения получил пассажир, находившийся в машине в момент ДТП.

На востоке Москвы водитель автомобиля Chrysler сбил двух пешеходов. После этого он скрылся, оставив машину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, авария произошла накануне, 26 июля, во дворе дома 50 по 3-й Парковой улице в северном Измайлове.

Водитель автомобиля Chrysler Voyager сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. После этого он бросил автомобиль. Кроме пешеходов также пострадал пассажир автомобиля, передает ТАСС. Для оказания помощи они направлены в медицинские учреждения.

Сотрудники полиции уже установили личность водителя. Как сообщает Агентство "Москва", после того, как водитель совершил наезд на пешеходов, он на полном ходу врезался в дверь подъезда.