Собянин дал старт движению по разворотному тоннелю на Калужском шоссе

В пятницу Сергей Собянин открыл новый разворотный тоннель, а ещё удобный пешеходный переход на Калужском шоссе около посёлка Газопровод. Теперь автобусы и троллейбусы на этом участке смогут двигаться быстрее, при этом не в ущерб удобству местных жителей.

Километр за километром главная транспортная артерия ТиНАО - Калужское шоссе - набирает скорость. Теперь и благодаря новому разворотному тоннелю вблизи посёлка Газопровод. Здесь расположены сразу несколько крупных торговых центров и населённых пунктов. Двухполосная магистраль просто-напросто не справлялась с потоком, светофоры еще больше тормозили движение. Водители по полчаса простаивали в очереди на разворот, передает "ТВ Центр".

"Тоннель, который свяжет и даст более комфортную доступность между Мамыри с Сосенками. 36 маршрутов наземного транспорта ускорят свое движение на 10-15%. Например, маршрут 600, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет двигаться минут на 20 быстрее", - отметил Собянин.

Первый этап реконструкции Калужского шоссе - а это более восьми километров - завершили еще в прошлом году. Разворотный тоннель последний, но очень значимый штрих. Непростая геология и множество коммуникаций - лишь часть трудностей, с которыми пришлось столкнуться подрядчику.

За время работ дорогу расширили почти втрое и проложили дублёры. Пропускная способность увеличилась на четверть. Это оценили не только автовладельцы, но и пассажиры общественного транспорта. А многочисленные мосты, эстакады и пешеходные переходы сделали движение не только удобным, но и безопасным.

"До конца года Калужское шоссе будет полностью реконструировано от МКАДа до ЦКАДа. Это гигантская работа. Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя-пятью полосами в каждом направлении", - рассказал Собянин.

Изменения водители почувствуют уже в конце этого года, когда окончательно обновлённое Калужское шоссе примкнет к Центральной кольцевой автодороге. При этом жители ближайших населённых пунктов могут не беспокоиться: новые участки магистрали пройдут в обход. Что в свою очередь позволит улучшить экологическую ситуацию.

Новый дорожный каркас столицы должен связать самые отдалённые районы Москвы. Хордовые магистрали и строительство ЦКАД - крупнейшие проекты. Строители уже "раскатали" более 800 километров дорог, а будет построено еще в три раза больше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".