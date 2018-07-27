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Собянин дал старт движению по разворотному тоннелю на Калужском шоссе

15:03
  • пятница
  • 27 июля 2018

В пятницу Сергей Собянин открыл новый разворотный тоннель, а ещё удобный пешеходный переход на Калужском шоссе около посёлка Газопровод. Теперь автобусы и троллейбусы на этом участке смогут двигаться быстрее, при этом не в ущерб удобству местных жителей.

Километр за километром главная транспортная артерия ТиНАО - Калужское шоссе - набирает скорость. Теперь и благодаря новому разворотному тоннелю вблизи посёлка Газопровод. Здесь расположены сразу несколько крупных торговых центров и населённых пунктов. Двухполосная магистраль просто-напросто не справлялась с потоком, светофоры еще больше тормозили движение. Водители по полчаса простаивали в очереди на разворот, передает "ТВ Центр".

"Тоннель, который свяжет и даст более комфортную доступность между Мамыри с Сосенками. 36 маршрутов наземного транспорта ускорят свое движение на 10-15%. Например, маршрут 600, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет двигаться минут на 20 быстрее", - отметил Собянин.

Первый этап реконструкции Калужского шоссе - а это более восьми километров - завершили еще в прошлом году. Разворотный тоннель последний, но очень значимый штрих. Непростая геология и множество коммуникаций - лишь часть трудностей, с которыми пришлось столкнуться подрядчику.

За время работ дорогу расширили почти втрое и проложили дублёры. Пропускная способность увеличилась на четверть. Это оценили не только автовладельцы, но и пассажиры общественного транспорта. А многочисленные мосты, эстакады и пешеходные переходы сделали движение не только удобным, но и безопасным.

"До конца года Калужское шоссе будет полностью реконструировано от МКАДа до ЦКАДа. Это гигантская работа. Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя-пятью полосами в каждом направлении", - рассказал Собянин.

Изменения водители почувствуют уже в конце этого года, когда окончательно обновлённое Калужское шоссе примкнет к Центральной кольцевой автодороге. При этом жители ближайших населённых пунктов могут не беспокоиться: новые участки магистрали пройдут в обход. Что в свою очередь позволит улучшить экологическую ситуацию.

Новый дорожный каркас столицы должен связать самые отдалённые районы Москвы.  Хордовые магистрали и строительство ЦКАД - крупнейшие проекты. Строители уже "раскатали" более 800 километров дорог, а будет построено еще в три раза больше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Открытие тоннеля на Калужском шоссе
Сергей Собянин
Сергей Собянин
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