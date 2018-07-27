Путин сообщил о проработке идеи саммита Россия - Африка

Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия - Африка, сообщил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что Россия намерена участвовать в развитии энергетики африканских стран и наращивать помощь им. Ранее была подписана итоговая декларация юбилейного саммита БРИКС. В ней "пятерка" еще раз подтвердила принципы работы в объединении.
На встрече лидеров БРИКС с приглашенными главами государств президент Владимир Путин сообщил, что Москва занята проработкой идеи проведения саммита Россия - Африка. Его слова приводит ТАСС.
"Хотел бы проинформировать, что мы прорабатываем идею проведения саммита Россия - Африка с участием глав африканских государств", - отметил глава государства.
Путин также подчеркнул, что Россия намерена участвовать в развитии энергетики африканских стран и наращивать помощь им.
На саммите БРИКС в Йоханнесбурге в пятницу обсуждают приоритетные направления стратегического партнёрства, а также вопросы дальнейшего развития объединения. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР проводят встречи с делегациями приглашенных на форум стран.
Ранее была подписана итоговая декларация юбилейного саммита. В ней "пятерка" еще раз подтвердила принципы работы в объединении. Особо подчеркивается, что сотрудничество между странами должно быть честным и равноправным, а международные конфликты должны решаться мирным путем.
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