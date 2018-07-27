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В Московском клиническом научном центре им. Логинова обновили 6 операционных

15:06
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Московском клиническом научном центре имени Логинова в пятницу после реконструкции открыли 6 высокотехнологичных операционных.

Шесть обновленных операционных открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. В каждой из них теперь будут использоваться визуальные технологии  последнего поколения: 4К, 3D и НD, передает "ТВ Центр".

По решению мэра Москвы в центре в последнее время проводился капитальный ремонт и переоснащение. Количество операций, которые здесь делают, уже возросло в четыре раза и ещё удвоится.

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