В Московском клиническом научном центре им. Логинова обновили 6 операционных

В Московском клиническом научном центре имени Логинова в пятницу после реконструкции открыли 6 высокотехнологичных операционных.

Шесть обновленных операционных открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. В каждой из них теперь будут использоваться визуальные технологии последнего поколения: 4К, 3D и НD, передает "ТВ Центр".

По решению мэра Москвы в центре в последнее время проводился капитальный ремонт и переоснащение. Количество операций, которые здесь делают, уже возросло в четыре раза и ещё удвоится.