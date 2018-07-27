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Где посмотреть лунное затмение в Москве

15:11
  • пятница
  • 27 июля 2018

Сегодня день необычных астрономических явлений. В редкие конфигурации выстраиваются сразу несколько светил. Марс подходит очень близко к Земле и вступает в так называемое великое противостояние с Солнцем. И в пятницу происходит самое продолжительное в этом веке полное лунное затмение.

В ожидании двух великих астрономических событий - полного лунного затмения и противостояния Марса - москвичи сохраняют нордическое спокойствие. В 30-градусную жару апокалиптические предсказания неуравновешенных оракулов на них не действуют. Собственно, как могут быть взаимосвязаны финансовые потрясения и депрессия с физическими явлениями?

В пятницу ночью Марс действительно окажется максимально близко к Земле. Но такое случается регулярно, раз в 15 лет. Кроваво-красная Луна? Так сколько раз мы её уже наблюдали, и ничего. А вот то, что эти явления совпадут, действительно - редкая удача. Подобное происходит нечасто - раз в 25 тысяч лет. Еще одна приятная новость - длительность наблюдений. Именно сегодня можно никуда не торопиться - лунное затмение продлится очень долго. Как космический спектакль с антрактом.

Основное условие для наблюдений - благоприятная погода. Тучи, облака, да даже дымка могут легко всё испортить. Если небо будет ясным, даже за город не нужно выезжать. Главное - выбрать этаж повыше  и точно знать, куда смотреть.

"Если окна квартиры, балкона выходят на юг и расположены достаточно высоко, то это явление можно наблюдать без всяких телескопов, без биноклей - простым невооруженным глазом. И оно даже более зрелищное будет", - рассказала  научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Если повезет, то можно будет увидеть лунные моря и пятна, южную полярную шапку Марса. Именно там только что обнаружено 20-километровое озеро под слоем льда. Жаль, видимость почти нулевая, на Марсе по-прежнему бушует песчаная буря. Если и там погода в пятницу наладится, это будет поистине космический подарок.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.

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