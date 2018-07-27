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Президент Эквадора рассказал о дальнейшей судьбе Ассанжа

12:54
  • пятница
  • 27 июля 2018

Джулиан Ассанж в конечном итоге должен покинуть посольство Эквадора, заявил президент страны Ленин Морено. Ранее СМИ писали, что Эквадор может в ближайшее время выдать Ассанжа властям Великобритании. В США основателю WikiLeaks грозит смертная казнь.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что находящийся в посольстве этой страны в Лондоне основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены дипломатического представительства. Об этом пишет ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Эквадор может в ближайшее время выдать Ассанжа властям Великобритании. Тогда отмечалось, что Морено близок к соответствующему соглашению с британцами. 

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании. При этом шведские власти могут выдать основателя WikiLeaks США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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