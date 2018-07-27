Сотрудники МВД Ингушетии получили сроки по делу о пытках задерживаемых

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии. Обвиняемые в пытках задерживаемых получили от трех до десяти лет лишения свободы.

Семеро сотрудников правоохранительных органов Ингушетии, которых обвиняют в пытках задерживаемых, получили от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, один из обвиняемых осужден условно, передает РИА Новости.

"Вина подсудимых нашла полное подтверждение в суде", — заявил судья Андрей Лазарев.

Как передает "Интерфакс", в частности, начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев приговорен к семи годам колонии общего режима. Начальника отдела ЦПЭ подполковника полиции Андрея Безносюка приговорили к трем годам колонии общего режима, старшего оперативного уполномоченного ЦПЭ старшего лейтенанта полиции Алихана Бекова - к 10 годам колонии строгого режима.

Кроме того, Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил капитана полиции Ису Аспиева к пяти годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Также Мустафа Цороев получил пять лет, Магомед Беков — три года, а Сергей Хандогин — три года условно.

Перед началом заседания пресс-секретарь суда Виктория Крапива заявила, что подсудимые свою вину в прениях сторон не признали и просили полностью их оправдать.

Хамхоев и его подчиненные обвинялись в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных. По этому делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей.

На счету подсудимых убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с наступлением тяжких последствий, вымогательство в особо крупном размере, грабеж, похищение документов, использование подложных документов.