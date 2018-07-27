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Лунное затмение и противостояние Марса не повлияют на здоровье землян

13:12
  • пятница
  • 27 июля 2018

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое совпадет с Великим противостоянием Марса, не окажет серьезного влияние на здоровье людей. Однако люди с психоневрологическими расстройствами могут испытать беспокойство.

Одновременное полное затмение Луны и великое противостояние Марса не повлияет на здоровье землян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Однако впечатлительные люди и страдающие психоневрологическими расстройствами могут испытать чувство необъяснимой тревоги.

"Затмение влияет на психику человека. Точную причину никто указать не может, но когда наблюдают за животными, то видят тоже повышенный уровень тревоги, беспокойства, они ищут какое-то убежище. И тут то же самое, примерно, экстраполируется на человека, потому что человек по сути своей тоже животное. У него появляется какое-то необъяснимое чувство беспокойства, тревоги, желание куда-то спрятаться, скрыться от этого", - рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

В пятницу Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. Лунное затмение начнется в 21:21 и продлится почти четыре часа.  Полная фаза займет 1 час 43 минуты.

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