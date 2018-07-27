Генсека ОДКБ Хачатурова обвинили в госперевороте в Армении

Специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. В суд направлено ходатайство о его аресте. Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией о соответствующих обвинениях.

Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова обвинили в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году. Соответствующее обвинение выдвинула Специальная следственная служба страны, передает "Интерфакс".

В тексте отмечается, что для свержения конституционного строя Хачатуров вступил в сговор с другими лицами. В суд направлено ходатайство о его аресте.

Как пишет ТАСС, секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова.

В 2008 году Хачатуров командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.