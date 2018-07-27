ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсека ОДКБ Хачатурова обвинили в госперевороте в Армении

13:11
  • пятница
  • 27 июля 2018

Специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. В суд направлено ходатайство о его аресте. Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией о соответствующих обвинениях.

Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова обвинили в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году. Соответствующее обвинение выдвинула Специальная следственная служба страны, передает "Интерфакс".

В тексте отмечается, что для свержения конституционного строя Хачатуров вступил в сговор с другими лицами. В суд направлено ходатайство о его аресте. 

Как пишет ТАСС, секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова.

В 2008 году Хачатуров командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.

Читайте также:
Главное сегодня
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100