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В Москве предлагают создать "черный список" таксистов

13:36
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Мосгордуме предлагают создать "черный список" таксистов. Туда будут вносить водителей, на которых неоднократно жаловались за агрессию и рукоприкладство. Выступивший с предложением зампред комиссии по безопасности Андрей Шибаев подчеркнул, что таксомоторные компании часто выгораживают своих водителей, так что в салонах нужно вдобавок установить видеорегистраторы.

В Москве может появиться "черный список" таксистов, куда будут вносить водителей, в адрес которых неоднократно поступали жалобы на агрессию и рукоприкладство. С соответствующим предложением выступил зампред комиссии Московской городской думы по безопасности Андрей Шибаев, передает информагентство "Москва".

"Стоит подумать над введением "черного списка" водителей, которые после неоднократных жалоб со стороны людей должны получать запрет на осуществление перевозок пассажиров", - заявил Шибаев, добавив, что в последнее время жалобы на агрессивное поведение водителей участились, а таксомоторные компании нередко выгораживают своих водителей.

Вместе с тем зампред комиссии по безопасности предложил обязать московское такси устанавливать видеорегистраторы в салонах автомобилей и вести видеозапись. 

Ранее Таганский суд санкционировал арест двух подозреваемых в краже вещей у корреспондента британского BBC в московском такси. Они заключены под стражу до 7 сентября 2018 года.

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