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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

13:44
  • пятница
  • 27 июля 2018

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,25%. В финансовом регуляторе отметили, что, хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%.

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового регулятора.

"Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%, - сообщил ЦБ.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Кроме того, "сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий".

Также ЦБ отметил, что проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП России во втором квартале в размере 0,1-0,2 процентных пункта.

26 июля подавляющее большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки Банком России в ожидании реакции бизнеса на грядущее повышение НДС и на фоне роста инфляционных ожиданий.

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