В Госдуме подвели итоги весенней сессии

Подводя итоги весенней сессии в Госдуме, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что было принято 67 законов. Осенью намерены рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив ожидают от правительства России до конца года. Володин особо подчеркнул, что главной задачей Госдумы было законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал об итогах весенней сессии нижней палаты парламента, особо отметив ход законодательного обеспечения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Слова Володина приводит ТАСС.

"В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив ожидаем от правительства России до конца года", - сказал спикер Госдумы.

Он также напомнил, что весенняя сессия проходила в период выборов президента России, назначения председателя правительства и формирования его состава, а также утверждения руководителя Счетной палаты.

В заключительные дни весенней сессии Государственная дума в третьем чтении одобрила ряд законопроектов. В частности, были приняты законы о повышении НДС с 18 до 20 процентов и сохранении ставки соцвзносов, о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика до конца 2018 года, о свободном выборе изучения родного языка, об увеличении лимита рекламного времени на ТВ, об упрощении регистрации автомобилей, а также о праве ЦБ проводить обыски в банках.

1 марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Также президент напомнил о необходимости реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями и выстроить современную комплексную систему медицины. Глава государства также поставил задачу обеспечить всех детей местами в яслях.