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Генсек ОДКБ отверг обвинения в госперевороте в Армении

14:12
  • пятница
  • 27 июля 2018

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не признал свою вину по делу о беспорядках в Армении. В пятницу он прибыл в суд в Ереване, где решается вопрос о его аресте.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не признал свою вину по делу о беспорядках в Армении 1 марта 2008 года. Об этом он заявил журналистам в Ереване, пишет "Интерфакс".

Как сообщает агентство, Хачатуров в пятницу прибыл в суд первой инстанции армянской столицы, где решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что Специальная следственная служба Армении обвинила Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны.

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Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
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