Генсек ОДКБ отверг обвинения в госперевороте в Армении

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не признал свою вину по делу о беспорядках в Армении. В пятницу он прибыл в суд в Ереване, где решается вопрос о его аресте.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не признал свою вину по делу о беспорядках в Армении 1 марта 2008 года. Об этом он заявил журналистам в Ереване, пишет "Интерфакс".

Как сообщает агентство, Хачатуров в пятницу прибыл в суд первой инстанции армянской столицы, где решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что Специальная следственная служба Армении обвинила Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны.