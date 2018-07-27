На авиашоу в аэропорту Плеханово в Тюмени впервые покажут новейший многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2. Его первый опытный образец приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 года. Кроме того, на авиашоу представят новый самолеты СК-12 "Орион" для малой авиации и Л-42.

В пресс-службе авиакомпании UTair сообщили, что на авиашоу в аэропорту Плеханово в Тюмени впервые покажут новейший вертолет Ми-171А2. Об этом пишет ТАСС.

Ми-171А2 это многоцелевой вертолет среднего класса. В нем сочетается опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и новые технические решения. Первый опытный образец вертолета приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 года.

Кроме того, на авиашоу представят новые самолеты СК-12 "Орион" для малой авиации и Л-42, а также самый большой вертолет в мире Ми-26Т. Вместе с тем зрителям покажут массовый десант парашютистов и высадку спасателей с вертолета Ми-17.