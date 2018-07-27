ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тюмени впервые покажут новейший вертолет Ми-171А2

14:52
  • пятница
  • 27 июля 2018

На авиашоу в аэропорту Плеханово в Тюмени впервые покажут новейший многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2. Его первый опытный образец приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 года. Кроме того, на авиашоу представят новый самолеты СК-12 "Орион" для малой авиации и Л-42.

В пресс-службе авиакомпании UTair сообщили, что на авиашоу в аэропорту Плеханово в Тюмени впервые покажут новейший вертолет Ми-171А2. Об этом пишет ТАСС.

Ми-171А2 это многоцелевой вертолет среднего класса. В нем сочетается опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и новые технические решения. Первый опытный образец вертолета приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 года.

Кроме того, на авиашоу представят новые самолеты СК-12 "Орион" для малой авиации и Л-42, а также самый большой вертолет в мире Ми-26Т. Вместе с тем зрителям покажут массовый десант парашютистов и высадку спасателей с вертолета Ми-17.

Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100