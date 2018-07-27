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В Москве заочно арестовали трех сирийцев по делу об убийстве летчика Филипова

14:52
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Москве Басманный суд санкционировал заочный арест троих граждан Сирии. Они 3 февраля сбили штурмовик Су-25 с командиром эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над территорией, подконтрольной террористам.

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих граждан Сирии, которые 3 февраля сбили штурмовик Су-25. За штурвалом был командир эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемых Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск", - приводит ТАСС слова представителя суда.

О заочном аресте третьего подозреваемого Шрейба Мурада Джума стало известно позднее. Обвиняемым в смерти летчика вменяется три статьи УК России, в том числе, надругательство над телом погибшего, передает "Интерфакс".

Срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемых на территорию России, а именно с момента пересечения обвиняемыми государственной границы нашей страны, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретной информации.

Су-25 Романа Филипова был подбит 3 февраля в небе Сирии над территорией, подконтрольной террористам. После катапультирования он вступил в бой с боевиками на земле. Чтобы не попасть в плен, Филипов подорвал себя гранатой. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

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