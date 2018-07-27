Путин в субботу вручит госнаграды российским футболистам

Президент России Владимир Путин в субботу вручит государственные награды российским футболистам и тренерам сборной. На прошедшем чемпионате мира по футболу команда показала свой лучший результат.

Владимир Путин вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной команды России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония награждения пройдет в субботу, 28 июля, в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России на прошедшем чемпионате мира по футболу показала лучший результат в истории. Наша команда дошла до четвертьфинала. В последнем матче сборная уступила хорватам, которые в итоге стали серебряными призерами мундиаля.