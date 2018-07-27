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Путин в субботу вручит госнаграды российским футболистам

15:25
  • пятница
  • 27 июля 2018

Президент России Владимир Путин в субботу вручит государственные награды российским футболистам и тренерам сборной. На прошедшем чемпионате мира по футболу команда показала свой лучший результат.

Владимир Путин вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной команды России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония награждения пройдет в субботу, 28 июля, в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России на прошедшем чемпионате мира по футболу показала лучший результат в истории. Наша команда дошла до четвертьфинала. В последнем матче сборная уступила хорватам, которые в итоге стали серебряными призерами мундиаля.

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