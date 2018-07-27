Трамп заявил, что ничего не знал о встрече его сына с адвокатом из России

Дональд Трамп опроверг данные о том, что он знал о встрече своего сына с представителями России в период предвыборной президентской компании 2016 года. Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что лично видел, как нынешнего американского лидера ставили в известность о пресловутой встрече.Юрист тогда добавил, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он знал о встрече его сына с представителями России перед выборами президента США в 2016 году. Американский лидер написал это у себя в Twitter.

"Я не знал о встрече с моим сыном Доном-младшим", - написал Трамп.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что лично видел, как Трампа ставили в известность о пресловутой встрече, на которой сын тогда еще кандидата в президенты якобы намеревался получить компромат на Хилари Клинтон. Юрист добавил, что готов дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, при этом вещественных доказательств у него нет.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и возможных связей нынешнего президента Штатов с Москвой ведется также в обеих палатах Конгресса.

17 июля Трамп сказал, что принимает выводы разведки своей страны, которая обвиняет Москву во вмешательстве в выборы в США. При этом на саммите в Хельсинки 16 июля Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.