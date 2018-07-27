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Путин назвал основные направления работы БРИКС

15:34
  • пятница
  • 27 июля 2018

Борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике остаются основными направлениями работы БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал один из основных пунктов Йоханнесбургской декларации - это неприятие экономических санкций.

Президент России Владимир Путин назвал одним из основных пунктов Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС неприятие экономических санкций, передает ТАСС.

"Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл этого документа заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН, в недопущении гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии", - заявил Путин по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Глава государства добавил, что лидеры БРИКС положительно восприняли предложение России активнее оказывать гуманитарную помощь Сирии.

Он сообщил, что борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике остаются основными направлениями работы БРИКС.

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