Путин назвал основные направления работы БРИКС

Борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике остаются основными направлениями работы БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал один из основных пунктов Йоханнесбургской декларации - это неприятие экономических санкций.
Президент России Владимир Путин назвал одним из основных пунктов Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС неприятие экономических санкций, передает ТАСС.
"Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл этого документа заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН, в недопущении гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии", - заявил Путин по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Глава государства добавил, что лидеры БРИКС положительно восприняли предложение России активнее оказывать гуманитарную помощь Сирии.
Он сообщил, что борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике остаются основными направлениями работы БРИКС.
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