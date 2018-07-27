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Путин: Россия не собирается отказываться от доллара

15:46
  • пятница
  • 27 июля 2018

Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от доллара, который является универсальной резервной валютой. Вместе с тем президент России обратил внимание, что США не стоит ограничивать расчеты в долларах, так как валюты нельзя использовать в политических целях.

В ходе пресс-конференция по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от доллара как универсальной резервной валюты. Об этом пишет РИА "Новости".

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что применять доллар Россия будет настолько, насколько этому не будут препятствовать Соединенные Штаты. По словам Путина, Вашингтон совершает большую стратегическую ошибку, ограничивая расчеты в долларах и тем самым подрывая к нему доверие. Президент подчеркнул, что валюты нельзя использовать в политических целях.

При этом Путин обратил внимание, что в настоящее время свойства резервной валюты приобретает юань. В целом же президент назвал потенциальное создание новых резервных валют возможностью сделать финансовые рынки более устойчивыми. 

Также в ходе пресс-конференции Путин отметил, что большим плюсом президента США Дональда Трампа является стремление к выполнению обещаний, данных своему избирателю.

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Владимир Путин во время пресс-конференции
Владимир Путин во время пресс-конференции
Доллар
Доллар
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