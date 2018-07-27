Замначальника Ярославской колонии отправлен под домашний арест по делу о пытках

Заместитель начальника ярославской исправительной колонии №1, где сотрудники избили осужденного, Иван Калашников отправлен под домашний арест. Суд учел ряд обстоятельств, в том числе, состояние его здоровья.

В Ярославле Заволжский суд санкционировал домашний арест заместителю начальника ярославской исправительной колонии №1, чьи сотрудники избили осужденного. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил назначить меру пресечения в виде домашнего ареста Ивану Калашникову", - огласил решение судья.

При избрании меры пресечения суд учел ряд обстоятельств, в том числе, состояние здоровья Калашникова. Изначально срок его задержания был продлен на 72 часа.

Ранее "Новая газета" опубликовала видеозапись из ярославской колонии с истязательствами над заключенным Евгением Макаровым. В видеоролике показано, как сотрудники ФСИН жестоко избивают мужчину. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Всего по вышеупомянутому делу арестованы шесть человек. Еще по одному следствие собирает дополнительные доказательства.