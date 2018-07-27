Путин назвал большой плюс Трампа

Большим плюсом президента Дональда Трампа является стремление к выполнению обещаний, данных своему избирателю. Об этом заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после саммита БРИКС. По словам российского лидера, это положительная характеристика Трампа.

Дональда Трампа можно критиковать за то, что он делает, но его главным плюсом является стремление к выполнению данных избирателю обещаний. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает TVC.RU.

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению обещаний, данных избирателям, американскому народу. Это, кстати говоря, такая специфика нынешнего президента. Положительная, я считаю. Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры забывают то, что они обещали народу. Трамп — нет. Можно критиковать его за то, что он делает, но одно совершенно очевидно - он стремится к выполнению обещаний", - подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент также рассказал, что у Трампа есть желание встречаться в будущем. Путин к этому тоже готов. По словам главы государства, он сам готов поехать в Вашингтон, или принять своего американского коллегу в Москве.

"Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если будут созданы соответствующие условия для работы", - заключил Путин.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты России и США обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.