Президент России Владимир Путин не исключил расширение БРИКС в ближайшее время, отметив, что это вопрос, требующий дополнительной проработки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Расширять БРИКС пока не планируется, при этом такой вариант развития событий в недалеком будущем не исключается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Мои коллеги подошли к этому очень осторожно, желая, конечно, сотрудничать с другими странами и не исключая в ближайшее время расширения БРИКС. Но все-таки они считают, что это вопрос, требующий дополнительной проработки", - цитирует его "Интерфакс".

"Но это не значит, что организация является закрытой, и что двери закрыты. Просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно как следует это проработать", - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что в ходе саммита его участники говорили о том, что очень большой интерес проявляется к работе БРИКС со стороны многих стран. Он напомнил, что в рамках организации уже функционируют форматы "БРИКС-плюс" и "БРИКС-аутрич".