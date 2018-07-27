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Путин не исключил расширение БРИКС в ближайшее время

16:00
  • пятница
  • 27 июля 2018

Президент России Владимир Путин не исключил расширение БРИКС в ближайшее время, отметив, что это вопрос, требующий дополнительной проработки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Расширять БРИКС пока не планируется, при этом такой вариант развития событий в недалеком будущем не исключается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Мои коллеги подошли к этому очень осторожно, желая, конечно, сотрудничать с другими странами и не исключая в ближайшее время расширения БРИКС. Но все-таки они считают, что это вопрос, требующий дополнительной проработки", - цитирует его "Интерфакс".

"Но это не значит, что организация является закрытой, и что двери закрыты. Просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно как следует это проработать", - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что в ходе саммита его участники говорили о том, что очень большой интерес проявляется к работе БРИКС со стороны многих стран. Он напомнил, что в рамках организации уже функционируют форматы "БРИКС-плюс" и "БРИКС-аутрич".

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