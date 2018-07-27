Путин воздержался от комментариев по вопросу референдума о Донбассе

Президент России Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу проведения референдума на Украине по Донбассу. По его словам, это очень чувствительный вопрос, который требует дополнительной проработки.

Президент России Владимир Путин не стал комментировать возможность проведения референдума по Донбассу. Об этом сообщил ТАСС с пресс-конференции главы государства по итогам визита на саммит БРИКС в ЮАР.

"Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", - сказал Путин.

По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, в ходе встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом главы государств обсуждали возможность проведения референдума на Украине о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.