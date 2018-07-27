РФС подписал новый контракт со Станиславом Черчесовым

Российский футбольный союз подписал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года". Он будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020.

Российский футбольный союз официально сообщил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года".

Таким образом, именно Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020.

"Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством", - цитирует пресс-служба РФС Черчесова.

Черчесов возглавил команду в 2016 году. Под руководством 54-летнего специалиста сборная дошла до 1/4 финала Чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила хорватам.