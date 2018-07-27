В Ростове осудили двух участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне Артура Ушаева и Руслана Наматова. Их приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.

Двое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году приговорены к заключению в колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Суд признал виновными по делу о нападении на российских военнослужащих Артура Ушаева и Руслана Наматова.

"Назначить наказание Ушаеву в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима, Наматову - в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", - огласил судья.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ осуществила банда Басаева и Хаттаба в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни 29 февраля 2000 года. В результате боестолкновения, продлившегося до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих, еще четыре получили ранения.