СК завершил расследование дела "ивантеевского стрелка"

Следственный комитет завершил расследование дела подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке. Эксперты признали девятиклассника вменяемым.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в прошлом году, передает ТАСС.

"Мой подзащитный приступает к ознакомлению с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами", - сообщил адвокат обвиняемого Виктор Запрудский.

Ранее следователи назначили подростку стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. "Как установила экспертиза, на момент совершения действий, которые следствие квалифицировало как преступление, подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний", - сказал источник агентства в медицинских кругах.

Стрельба в школе в Ивантеевке произошла 5 сентября 2017 года во время урока информатики. Ученик девятого класса выстрелил в учительницу из пневматического оружия, а затем напал на нее с кухонным топориком и ударил по голове. После этого подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и вновь открыл стрельбу из оружия. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей.