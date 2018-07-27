Неизвестный напал на полицейского у посольства Словакии в Москве

Неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции возле посольства Словакии в Москве. После нападения мужчина скрылся. В городе объявлен план "Перехват".

Неизвестный напал на полицейского у здания посольства Словакии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина азиатской внешности подошел к полицейскому, ударил его ножом и скрылся. В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в больницу. По данным РИА Новости, ранение получил командир взвода по охране посольств и консульств.

В городе объявлен план "Перехват". По факту нападения возбуждено уголовное дело.