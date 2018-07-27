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Трамп готов приехать в Москву после официального приглашения

18:04
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Белом доме сообщили, что президента США готов приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным, если получит официальное приглашение. В то же время в Вашингтоне отметили, что глава государства рассчитывает принять российского лидера в столице Соединенных Штатов после 1 января 2019 года.

Президент США Дональд Трамп готов к визиту в Москву, если будет официально приглашен. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Он открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила она.

Она также добавила, что президент США рассчитывает принять Владимира Путина в Вашингтоне после 1 января 2019 года. 

Ранее российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, что готов принять Дональда Трампа в Москве, а также готов приехать в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия работы.

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