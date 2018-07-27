В Йоханнесбурге завершился саммит БРИКС. Главное

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждали лидеры стран БРИКС с гостями саммита. Речь о главах двух десятков государств, в первую очередь, африканских. Владимир Путин призвал страны континента активнее подключаться к экономическому взаимодействию с пятеркой. По словам российского президента, Москва заинтересована в работе с африканскими партнерами, в частности, в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, массовых коммуникаций, геологии и недропользования.

Саммит БРИКС проходит в одном из бизнес-кварталов Йоханнесбурга. Вокруг небоскребы, дорогие торговые центры, и в то же самое время в Африке около 600 миллионов человек живут без электричества. Жаркий континент, хоть и полон контрастов, сейчас активно развивается. Лидеров африканских государств пригласили на саммит в качестве наблюдателей. Это еще одна возможность укрепить экономические отношения.

"По итогам прошлого года товарооборот России с государствами Африки вырос более чем на 25%. Объем поставок продовольственных товаров увеличился на 38%, металлов на 30%, машинное оборудование на 24%. С целым рядом стран, например с Анголой, Мозамбиком, Габоном ведется реализация перспективных нефтегазовых проектов. В сфере атомной энергетики, где Россия является технологическим лидером, мы предлагаем африканским партнерам создание под ключ целой индустрии", - заявил Владимир Путин.

С некоторыми странами сотрудничество в атомной сфере уже перешло в практическое русло. Сейчас прорабатывается идея организации Российско-африканского саммита. Здесь же лидеры государств, которые в этом году возглавляют крупные региональные объединения — Турция, Ямайка, Аргентина, Египет, Индонезия. Переговоры продолжаются во время рабочего завтрака и в кулуарах. В южной Африке сейчас климатическая зима, но ЮАР устроила гостям теплый прием.

Саммит в Африке пришелся на столетие Нельсона Манделы. Он защищал принципы равенства и справедливости. Подводя итоги переговоров в Йоханнесбурге, Владимир Путин заявил, что в БРИКС тоже все равны. Этим организация отличается от других подобных блоков.

"Это естественное объединение государств, у которых много общего: много общих интересов и много общего в подходах к решению проблем, перед которыми стоит всё человечество, и наша страна в том числе. У нас ведь реально нет, скажем, какого-то формального лидерства. Все вопросы принимаются на основе консенсуса с полным уважением к интересам всех участников этой организации", - сказал Путин.

БРИКС - это самый большой рынок на планете и лидеры пятерки отстаивают принципы открытой экономики. Это делает мир более устойчивым и защищает от возможного давления. США, например, активно развязывают торговые войны со своими конкурентами. Устанавливают пошлины на европейские и китайские товары, на Россию накладывают санкции. Но в результате доллар - главное экономическое оружие Вашингтона - ослабевает. Все больше стран, в том числе и пятерка БРИКС, переходят на расчеты в национальных валютах.

"Ведь совсем недавно, ещё несколько лет назад, никому в голову не приходило, что такие инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере политической конкуренции. Все исходили из того, что политика политикой, или как у нас, знаете, шутят: "Война войной, а обед – по расписанию". Вот так и здесь: противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так: и платёжные системы используются как политический аргумент в политических спорах, при разрешении противоречий, и валюта используется, и так далее. На мой взгляд, совершенно очевидная вещь, что это наносит ущерб доллару, как резервной мировой валюте, и подрывает доверие к ней – вот в чём всё дело", - полагает президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от использования доллара, поскольку на текущий момент он является универсальной резервной валютой. Первые полноформатные переговоры российского и американского президентов прошли в Хельсинки. Журналисты спросили о Донбассе, появилась информация, что во время тех переговоров было озвучено предложение провести на юго-востоке Украины референдум. Путин озвучивать подробности не стал, тема тонкая, впрочем, все непроработанные вопросы можно будет обсудить на следующих встречах.

"У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому, но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались (эти условия), в том числе и в наших странах. Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", - сказал Путин.

Трампу, очевидно, мешает внутренняя политика. Американский президент пригласил Путина посетить Вашингтон в этом году, а затем встречу предложили перенести. Лидер США обещал наладить отношения с Россией, но сможет ли он действительно это сделать.

"Вы знаете, большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям – американскому народу. Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента (положительная, я считаю), потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы. Трамп – нет. Можно критиковать его за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но одно совершенно очевидно, что он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний", - сказал Путин.

БРИКС оказался примером иного выстраивания международной политики. Саммит в Йоханнесбурге завершен, лидеры подписали итоговую декларацию, где подробно высказали свое отношение к глобальным проблемам и расширили круг сотрудничества. Например, между нашими странами усиливаются гуманитарные связи. В рамках БРИКС начнут проводить спортивные соревнования и кинофестивали - это может сделать ближе миллиарды людей.

Петр Вершинин, Владимир Черных, Василий Батурин. "ТВ Центр", Йоханнесбург.