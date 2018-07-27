Около 250 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в Киеве

Празднования 1030-летия Крещения Руси прошли в Киеве. Препятствовать многим верующим попасть на Крестный ход в столицу пытались как представители киевских властей, так и националисты. Но сорвать празднования они не смогли. Более того, в этот раз участие в торжественных мероприятиях приняло участие более четверти миллиона верующих. Это примерно в два с половиной раза больше, чем в два предыдущих года.

Над Днепром разносится праздничная молитва. Именно здесь, согласно приданию, 1030 лет назад князь Владимир и крестил Русь. Отсюда пошло православие по нашей земле. И именно к этому святому месту в центре Киева нескончаемым потоком текла река верующих. Здесь же представители почти всех православных церквей мира и, конечно же, глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, передает "ТВ Центр".

Церемония длится больше часа. Все это время люди подходят и подходят. Владимирская горка в буквальном смысле окутана верующими, в этот великий праздник решившими быть именно здесь. Сплотиться в молитве. И за сохранение православия, и за единство самой Украины. Плечом к плечу тут верующие с восточной и западной части страны. Братья и сестры, к которым и обращены слова митрополита Онуфрия.

"Всех вас владыки, отцы, братья и сестры, искренне поздравляю вас с великим нашим праздником в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Крестителя нашей земли. Он окрестил русскую землю. Окрестил Киев, который был столицей тогдашней Руси. И привел всех людей к Богу", - заявил он.

Лишь ему по силам объединить народ. И то, что это уже получается, видно даже по людскому морю, что разлилось по украинской столице. Крестным ходом они пошли от Владимирской горки до тех самых пещер, где и появился один из первых монастырей православной Руси - Киево-Печерская лавра. Для более чем ста тысяч человек несколько километров до неё - это даже не испытание, а благодать!

Во главе Крестного хода священнослужители. В руках они несут святыни: мощи князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного. Все это время эта многотысячная река верующих не прекращает молиться и петь во славу Господу, уже слыша колокола Киево-Печерской лавры. В честь праздника - 1030 годовщины Крещения Руси - они не умолкают весь день.

И это несмотря на то, что украинские власти, которым этот Крестный ход словно кость в горле, открыто пытались помешать верующим принять в нем участие. Сообщения об этом приходили из разных регионов — от Одессы до Житомира. Автобусы с людьми, которые направлялись в Киев из Запорожья, прямо на трассе остановили неизвестные молодые люди в камуфляже. Верующие вели себя спокойно, на провокации не поддавались.

Многочасовые остановки паломников в разных областях Украины в эти дни действительно стали нормой. Предлоги придумывались разные. Недалеко от Ровно полицейские проверяли 22 автобуса, якобы искали взрывчатку.

Но, несмотря на все эти попытки помешать, в Киев приехало огромное количество верующих. По данным Украинской православной церкви, в праздничном молебне и Крестном ходе в украинской столице приняло участие 250 тысяч человек. Торжества проходят в эти дни и по всей стране.

"Мы погибнем. Мы без него погибнем. Наш народ, ну, он просто не выживет. Если мы это все потеряем. Если мы это все не сбережем. Если мы не будем за это бороться, мы просто исчезнем. Нам нельзя этого терять. Нам надо быть едиными. Нам надо быть вместе. Вера отцов наших, она не может нас посрамить. Только она нас может вывести из того состояния, в котором мы сейчас находимся", - говорят люди.

Это состояние страны президент Порошенко, преследуя собственные политические интересы, явно собирается усугубить еще, расколов теперь и церковь. Хотя именно она и общая вера могли бы вновь объединить Украину. В том числе и за это молились сотни тысяч людей на улицах Киева, отмечая великий православный праздник - 1030-летие Крещения Руси.

Александр Панюшкин, Андрей Грис и Егор Киселёв. "ТВ Центр".