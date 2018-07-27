В Северной Осетии выпустили леопардов из сочинского питомника

В национальном парке "Алания" в Северной Осетии выпустили двух переднеазиатских леопардов. Они родились и были подготовлены к жизни в дикой природе в сочинском питомнике.

В Северной Осетии впервые в дикую природу выпустили двух переднеазиатских леопардов, которые выросли в Сочинском национальном парке. Это стало частью программы по восстановлению данного вида животных на Кавказе, передает "ТВ Центр".

Двух особей привезли в высокогорный национальный парк "Алания", где они и были выпущены в дикую природу. В лесах Осетии живут представители этого вида леопардов, которых здесь ещё называют "кавказский барс". Они являются символом Северной Осетии.

Самка Волна и самец Эльбрус, которые родились в 2016 году, отправились в горные леса, которые являются естественной средой их обитания. На животных были надеты ошейники, которые позволят отслеживать перемещения леопардов по национальному парку.