СК возбудил дело после нападения на полицейского у посольства в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского возле здания посольства Словакии в Москве. В столице для розыска преступника введен план "Перехват". Пострадавший полицейский доставлен в больницу.

В Москве возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" после нападения мужчины на полицейского возле здания посольства Словакии. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

Как сообщил источник ТАСС, пострадавший - командир взвода полиции по охране дипломатических представительств и консульств. В столице для розыска нападавшего введен план "Перехват". "Ищут мужчину азиатской внешности", - пояснил собеседник агентства.

Нападение произошло около 15:00 мск на 1-й Брестской улице, дом 33. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Полицейский был доставлен в больницу.