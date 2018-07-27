Первые партии говядины из России были поставлены на рынок Турции. Кроме того, есть перспективы по поставкам мяса птицы. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, у турецких компаний также существует интерес к работе на российском рынке.

Россия начала поставки говядины в Турцию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы", - сообщил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Тверскую область. По его словам, и у турецких компаний есть интерес к работе на российском рынке.

Вице-премьер отметил, что на поставки российской говядины есть заявки как из Турции, так и из стран Ближнего Востока.

5 июня в Россельхознадзоре сообщили, что Россия и Турция согласовали условия поставок говядины. Стороны подписали соответствующие документы и согласовали ветеринарные сертификаты.